Eine Bank hat schon erstattet

Das Preis- und Leistungsverzeichnis einer Bank oder Sparkasse ist wahrscheinlich die allerletzte Lektüre, die auf einem Herforder Nachttisch landen würde. Doch seit April raubt sie so manchem Bankdirektor den Schlaf. Denn seitdem haben Kunden Anspruch auf Gebührenerstattung.

Verbraucherzentrale Herford berät zu Anträgen auf Rückzahlung von Kontoführungsgebühren in Banken und Sparkassen

Maik Böhme und Jessica Enes bieten jetzt auch Gesprächstermine in der Verbraucherzentrale Herford an.

In einem Urteil gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Postbank hat der Bundesgerichtshof am 27. April festgestellt, dass Kontoführungsgebühren nicht ohne Zustimmung der Kontoinhaber erhöht werden dürfen (Az: XI ZR 26/20). Das aber entspricht der jahrzehntelang in Banken und Sparkassen geübten Praxis. Die Kunden wurden stets nur über die Gebührenerhöhungen für ihre Girokonten und Überweisungen informiert, nicht aber um Zustimmung gebeten.