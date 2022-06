Eine Bauersfamilie lädt ein

Einmal auf dem Bauernhof hinter die Kulissen schauen – das ist am Sonntag, 3. Juli, möglich im Betrieb Morsey in Hesseln.

Erstes Hoffest beim Landwirtschaftlichen Betrieb Morsey in Hesseln am 3. Juli

Wer heute als landwirtschaftlicher Betrieb eine gute Zukunft haben will, der muss sich was einfallen lassen. Auf dem Hof Morsey-Picard in Hesseln an der Margarethe-Windthorst-Straße hat man das beispielsweise mit einem kleinen Hofladen auf Selbstbedienungsbasis gemacht. Doch dieser Laden ist nur eines der Standbeine dieses Traditionshofes, der mittlerweile von einer neuen Generation geführt wird. Zu neuen Dingen gehört auch eine stärkere Öffnung nach außen, die Sonntag, 3. Juli, mit Hoffest und attraktivem Familienprogramm ihren Ausdruck findet.