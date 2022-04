Eine Buche zum Tag des Baumes

Bielefeld

„Wenn es den Menschen nicht gäbe, würde die Buche das Land erobern“, sagt Bielefelds Umweltdezernent Martin Adamski. Die Buche sei häufigste Baumart sowohl in den deutschen als auch in den Bielefelder Wäldern und schon deshalb besonders erhaltenswert. Um hier ein Zeichen zu setzen, hat der Umweltbetrieb (UWB) am Montag, dem Tag des Baumes, ein solches Gehölz an prominenter Stelle im Nordpark gepflanzt.

Von Markus Poch