Eine Disco-Party ohne Publikum

Ein DJ-Pult, Licht- und Tontechnik, eine Tanzfläche und Platz für bis zu 1000 Gäste: Am Samstagabend hätte in der Warburger Stadthalle eine richtig große Disco-Party gefeiert werden können.

Pro-Media-Auszubildender Fidel Zarba (23) baut für seine Abschlussprüfung in der Stadthalle ganz groß auf

Fidel Zarba (23) hatte alles geplant und mit dem Team von Pro Media am Freitag innerhalb von zehn Stunden aufgebaut. Was dem Auszubildenden zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik am Samstag coronabedingt allerdings fehlte, war das Publikum. Die einzigen Gäste waren seine beiden Chefs Wilhelm Sommer und Philipp Schmidt.