„Eine Entscheidung aus Überzeugung“

Bielefeld

Sie werden für Sicherheit sorgen an Deutschlands Grenzen, an Bahnhöfen und Flughäfen, auf der Nord- und Ostsee und manche von ihnen auch im Ausland. Doch bis dahin haben sie noch eine intensive Ausbildung vor sich. Am Freitag sind die ersten 421 Polizeimeisteranwärterinnen und Polizeimeisteranwärter, die im neuen Ausbildungszentrum der Bundespolizei in Bielefeld in der ehemaligen Catterick-Kaserne auf ihre Aufgaben vorbereitet werden, vereidigt worden.

Von Hendrik Uffmann