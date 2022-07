Eine fantastisch dynamische Show

Marius Müller-Westernhagen in Schloß Holte-Stukenbrock? Nein, aber Peter Zahn alias „Mariuzz“ war am Donnerstagabend bei seinem Auftritt vom Original kaum zu unterscheiden.

Mariuzz: „Willenlos“ in „Stukenbrock Holte“ – Glanzlichter Open Air: Fans im Müller-Westernhagen-Fieber

Peter Zahn alias „Mariuzz“ und Saxophonist Thilo Baron bieten dem Publikum eine dynamische Show mit akrobatischen Einlagen. Im Hintergrund Charly T. am Schlagzeug. Foto: Uschi Mickley

Mit der Westernhagen-Tribute-Band hatte die städtische Kulturbeauftragte Anja Martin bei der zweiten Auflage der Veranstaltungsreihe Glanzlichter Open Air wieder ein glückliches Händchen bewiesen. Das weiß auch der Frontmann zu schätzen, der sich nicht nur als vielseitiger Entertainer, sondern auch als Musiker mit Charme und Herz erweist. „Vielen Dank an die Organisatoren, dass wir heute in der schönen Stadt spielen dürfen, vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid und ein Dankschön an den Herrgott für das ideale Wetter,“ bringt er die Bedingungen schnörkellos auf den Punkt.