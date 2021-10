Eine flotte kurzweilige Mörderjagd

Ein Hauch von Hollywood durchwehte die Aula, der Zuschauer wurde zurückgeworfen in die gute alte Zeit, als das Telefon noch eine Wählscheibe und eine Gabel für den Hörer besaß. Undenkbar in diesen Zeiten, aber ohne dieses antiquierte Requisit hätte dieser Theaterabend wohl nicht funktioniert.

Das Kulturwerk Steinhagen hatte am Mittwochabend zur Mörderjagd eingeladen und präsentierte Frederick Knotts Krimiklassiker „Bei Anruf Mord“. Schon Alfred Hitchcock hatte Gefallen an „Dial – M for Murder“ gefunden, dem scheinbar so perfekten Mord und verfilmte 1954 das Broadway-Stück mit Grace Kelly, Ray Milland und Robert Cummings. Und es wurde ein Welterfolg, ein cineastisches Meisterwerk.