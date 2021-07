Eine Frage des Gewissens

Rat erteilt Windenergieanlagen des Prinzen in geheimer Abstimmung das Einvernehmen – mit Kommentar

Schlangen

Der Windpark von Stephan Prinz zur Lippe an der Gauseköte nimmt Gestalt an. Am Montagabend entschied der Rat der Gemeinde Schlangen, dem Vorhaben das gemeindliche Einvernehmen für die sechs auf Schlänger Fläche geplanten Anlagen zu erteilen.

Von Uwe Hellberg