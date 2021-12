Eine Friedenspfeife für Freunde

Wer Freunde besucht, bringt gerne ein Geschenk mit. So ist es seit Jahrzehnten auch bei Visiten von Delegationen aus Städten, mit denen Herford eine offizielle Städtepartnerschaft unterhält oder freundschaftlich verbunden ist.

Gastgeschenke an die Stadt Herford werden im Museumsdepot gesichtet, inventarisiert und eingelagert

Helge Sachau inventarisiert derzeit die Gastgeschenke an die Stadt. Weltenbummler Manfred Felten brachte 1987 eine riesige hölzerne Friedenspfeife von seiner Fahrt mit einem Traktor durch zahlreiche Länder nach Herford mit und überließ sie der Stadt. Woher sie genau stammt, ist unbekannt.

Einige Präsente waren früher in Vitrinen im Rathaus zu sehen. Dann wurden sie eingelagert – und sind jetzt in das Depot in das ehemalige Telekom-Gebäude Auf der Freiheit umgezogen.