„Eine Gefahr für die Allgemeinheit“

„Glück und Zufall ist es zu verdanken, dass niemand zu Schaden gekommen ist“, stellte der Vorsitzende Richter Nikolai Sauer am Dienstag im Verdener Landgericht im Rahmen eines Sicherungsverfahren mit einem 40 Jahre alten Beschuldigten aus Wiesbaden fest. Am Schluss war klar: Die Unterbringung des psychisch kranken Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus wurde angeordnet.

Nach einem Sicherungsverfahren vor dem Verdener Landgericht muss ein 40 Jahre alter Beschuldigter aus Wiesbaden dauerhaft in die Psychiatrie. Er war der Polizei unter anderem in Lübbecke aufgefallen.

Der Mann hatte eine sprengfähige Mörsergranate, die er an einem Strand in Frankreich gefunden haben will, nach Diepenau (Kreis Nienburg) transportiert, dort eine schwere Brandstiftung begangen und sich nach der Flucht aus der Psychiatrie in Lübbecke eine lebensgefährliche Verfolgungsfahrt mit der Polizei durch Nordrhein-Westfalen geliefert. Alles geschah im Zustand der Schuldunfähigkeit; darin waren sich alle Verfahrensbeteiligten am Dienstag einig.