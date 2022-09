Bürgermeister Ulrich Lange hat die Gründung der Stadt-Stiftung Bad Lippspringe vor genau 20 Jahren als eine „große Erfolgsgeschichte“ bezeichnet. In einer Feierstunde im Kongresshaus würdigte er gleichzeitig das Ehrenamt als wichtige Voraussetzung für den sozialen Zusammenhalt.

Es sind große Fußstapfen, in die der neue Vorstandsvorsitzende Frank Fricke 2021 nach dem Tode von Maria Hörtelmann getreten ist. Die Gründerin hatte die Stadt-Stiftung 2002 mit einer Erststiftung in Höhe von 250.000 Euro ausgestattet. Damit war das konkrete Ziel verbunden, die Lebensqualität in Bad Lippspringe nachhaltig zu verbessern.