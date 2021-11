Eine Irrfahrt ins Ungewisse

„Niemand kann nachempfinden, wie wir uns gefühlt haben.“ Mit überzeugend gespielter Angst in den Augen fällt der Blick in Richtung des Publikums im Neuen Theater Espelkamp. Und niemand wagt zu widersprechen. Und doch rüttelten die Szenen und Bilder von grundloser Gewalt, tödlicher Angst und leiser Hoffnung wach und ergriffen das Publikum.

Nazi Steward Otto Schiendiek, gespielt von Konstantin Moreth, warf bereits zu Beginn des Stücks „Die Reise der Verlorenen“, das am Samstagabend im Neuen Theater aufgeführt wurde, die kritische Frage in den Raum: „Wie hätten Sie denn reagiert? So wie ich?“. Und gab die Antwort gleich hinterher: „Wenn Sie sich diese Frage stellen, kennen Sie die Antwort bereits!“