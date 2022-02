Eine Katastrophe mit Ansage?

Täglich hat der Bünder, der direkt gegenüber des Wohnheims lebt, die Bäume auf dem Grundstück des Lukas-Krankenhauses im Blick. „Und ich hatte den Vorstand des Lukas-Krankenhauses bereits 2019 in einer E-Mail darauf hingewiesen, dass der Baumbestand am Wohnheim sehr marode ist. Leider folgten danach nur leichte kosmetische Maßnahmen, indem man herunterhängende Äste entfernte.“ Nachdem Ylenia auch durch Bünde brauste, sei nun mit den beiden beschädigten Wagen das Ausmaß dieser Unterlassung zu erkennen. „An der Holtkampstraße ist nur durch Glück kein weiteres Auto beschädigt worden, da dort derzeit eine Baustelle eingerichtet ist. Personen sind glücklicherweise nicht zu Schaden gekommen“, so Erdbrügger. Insbesondere an der Wurzel des umgestürzten Baumes an der Holtkampstraße erkenne man aber, wie morsch und marode der Baumbestand teilweise sei. „Die Symbiose von Efeu und Baum führt nicht immer zu einer blühenden Existenz. Am Ende sorgt dies eher für ein Absterben des Baumes“, meint der Bünder. Er fürchtet, dass weitere Bäume erkrankt sein könnten und fordert vom Klinikvorstand, tätig zu werden.

