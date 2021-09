Eine Kiefer als Freundschaftssymbol

Vlotho

Ein gleich doppeltes Jubiläum kann die lettische Partnerschule des Weser-Gymnasiums in diesem Jahr feiern. Zum einen wird das Staatliche Deutsche Gymnasium in Riga in diesem Jahr 100 Jahre alt. Zum anderen besteht die Partnerschaft zum Weser-Gymnasium in Vlotho in diesem Jahr genau drei Jahrzehnte.

Von Joachim Burek