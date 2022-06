Eine klanggewaltige Premiere

Schloß Holte-Stukenbrock

Langanhaltender Applaus, Standing-Ovations und Bravo-Rufe im voll besetzten Pfarrer-Rüsing-Haus: Was das Publikum so begeisterte, war das erste eigenständige Konzert des Jugendorchesters des Städtischen Blasorchesters, das am Pfingstmontag eine in mehrfacher Hinsicht glanzvolle Darbietung geboten hat.

Von Uschi Mickley