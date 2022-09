„Eine kleine Schlossmusik“

Schon als vor 200 Jahren mit der Grafschaft Rietberg auch Schloß Holte in den Besitz der Familie Tenge überging, feierten die Gläubigen jedes Jahr den Beginn von Pollhans mit einem Gottesdienst zu Ehren der Heiligen Ursula in der Schlosskapelle.

In der kleinen Kapelle des Holter Schlosses spielt Julia Karaieva aus Detmold am 15. September auf der 85 Jahre alten Speith-Orgel.

Bis in die Neuzeit diente die kleine Schlosskapelle dann den evangelischen Christen von Schloss Holte als Gemeindekirche. Mit deren Umzug in ein neues Gotteshaus versanken Kapelle und Orgel in einen „Dornröschenschlaf“, aus dem sie erst vor drei Jahren mit der Konzertreihe „Eine kleine Orgelmusik“ erweckt worden sind. Träger und Organisator der Reihe „Wohnzimmerkultur“, zu der die „kleine Schlossmusik“ zählt, ist der Kulturverein „Kulturfreunde-Musik e.V.“ aus Verl.

Dank des Engagement der Familie Tenge-Rietberg konnte die 1937 vom Rietberger Orgelbauer Speith eingebaute Orgel so erhalten werden, dass sie auch heute noch für Konzerte nutzbar ist.

Der Blick auf das Schloss setzt sich in dem wunderschönen Ambiente des Schlosshofes fort. Von dort gelangt man in die Kapelle. Ihr intimer Rahmen mit nur 40 Plätzen schafft eine einmalige Atmosphäre. Ein Konzerterlebnis, bei dem, anderes als in großen Kirchen, Orgel und Organistin durch die Nähe quasi zum Publikum gehören.

Julia Karaieva aus Detmold hat ein Programm in der Tradition der sogenannten „Townhall-Konzerte“ mit einem weltlichen Schwerpunkt zusammengestellt, das die 85 Jahre alte Orgel voll zur Geltung bringen wird. Das Konzert am Donnerstag, 15. September, beginnt um 19.30 Uhr. Ab 19 Uhr sind die Besucher zu einem kleinen Umtrunk eingeladen. Karten zum Preis von 20 Euro pro Person können per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter der Rufnummer 05246/5349 bestellt werden.