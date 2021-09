Eine Loherin predigt in Bergkirchen

Theologin Ann-Kristin Schneider (30) leitet künftig die Gottesdienste in der Kirchengemeinde an der Bergkante

Bad Oeynhausen-Bergkirchen

Im Frühjahr ist Pfarrer Eberhard Baade nach 37 Jahren in den Ruhestand gegangen. Mit einem Gottesdienst hat sich der Pastor von der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde verabschiedet. Die Vakanz im Kirchenkreis Minden füllt vom 1. Oktober an vertretungsweise Ann-Kristin Schneider. Die auf der Lohe aufgewachsene Theologin freut sich auf die neue Aufgabe in ihrer Heimatstadt.

Von Louis Ruthe