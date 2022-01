Eine Million Euro für fünf Innenstädte

Fördermittel fließen in den Kreis Höxter

Die Stadt Bad Driburg erhält 392.530 Euro, Borgentreich 135.916 Euro, Brakel 180.000 Euro, Höxter 84.402 Euro und Warburg 254.653 Euro. Die NRW-Koalition stärke, so Goeken, mit insgesamt noch einmal fast 25 Millionen Euro die Innenstädte und Zentren in Nordrhein-Westfalen. Das Land unterstütze Kommunen dabei, Leerstände zu füllen, gezielter zu verhandeln oder neue Innenstadt-Allianzen zu schmieden, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Unsere Innenstädte sind Wirtschafts-, Wohn- und Lebensraum und sollen es bleiben. Die City ist nicht nur Aushängeschild einer Gemeinde, sondern auch ein Ort der Begegnung“, sagt Goeken. „Wir müssen die Zentren lebendig halten, denn von starken Innenstädten profitieren alle im Kreis Höxter. Corona hat vor allem den Einzelhandel stark getroffen und die Konkurrenz mit den großen Onlineanbietern drastisch verschärft. Das Förderprogramm ist deshalb für unsere Händler, aber auch die Bürger, ein Lichtblick.“

Matthias Goeken weiter: „Unsere Innenstädte haben eine vitale Zukunft vor sich – aber unsere Entscheider vor Ort brauchen jetzt die Handlungsfreiheit, um auf Entwicklungen zu reagieren und Neues zu wagen. Ich bin sehr froh, dass die NRW-Koalition die kommunale Familie mit ihren aktuellen Herausforderungen und auch Sorgen fest im Blick hat.“

In diesem dritten Aufruf wurden die Förderbausteine des im Sommer 2020 initiierten Sofortprogramms zur Stärkung der Innenstädte in Nordrhein-Westfalen fortgeführt: Die Anmietung von Ladenlokalen, der Zwischenerwerb von leerstehenden Immobilien sowie Expertisen, Beratungen und Moderationsprozesse im Zusammenhang mit der Reaktivierung von Einzelhandelsgroßimmobilien oder der Aufbau eines Zentrenmanagements.

Neu ist die Förderung von Umbaupauschalen bei der Anmietung von Ladenlokalen oder die Schaffung von mehr Innenstadtqualität durch das Aufstellen von Stadtbäumen.