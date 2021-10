Eine Million Kilometer in 20 Jahren

In Nordrhein Westfalen gibt es 147 Bürgerbusvereine, neun in Ostwestfalen-Lippe. Diese Zahlen nennt Ulrich Wefing, Statistiker und letztes verbliebenes aktives Gründungsmitglied des vor fast zwanzig Jahren gestarteten Wertheraner Bürgerbus-Vereins.

Sie schreiben mit ihren Kollegen mit an der Erfolgsgeschichte des Bürgerbus-Vereins: Peter Neumann, Ulrich Wefing, Dietmar Krüger und Winfried Kühnast (von links).

Seit Betriebsbeginn am 27. Mai 2002 sind seinen Angaben zufolge 10.000 Schichten an ungefähr 5.000 Tagen abgeleistet worden. Das entspreche etwa 50.000 Stunden ehrenamtlicher Tätigkeit für die Verbindung der Menschen in und rund um Werther.