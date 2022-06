Eine Million Schritte auf dem Flur - und er war fit für die OP

Seit fünf Wochen schlägt in der Brust von Marc Babilon (37) ein neues Herz – gespendet von einem verstorbenen Menschen, dessen Namen der Maurer aus Meschede nie erfahren wird. „Früher war Organspende für mich kein Thema. Klar, dass ich heute ganz anders darüber denke.“

Was vor mehr als zehn Jahren das Herz des Sauerländers aus dem Takt brachte, ist nicht ganz klar. „Die Ärzte meinen aber, es könnte eine verschleppte Grippe gewesen sein.“ Jedenfalls bemerkte der Handwerker Ende 2009, dass er immer schlapper wurde und ihm das Treppensteigen zunehmend schwerer fiel – er hatte eine Herzmuskelentzündung. Herzchirurg Jan Fleischhauer vom Herz- und Diabeteszentrum NRW in Bad Oeynhausen, in dessen Obhut Marc Babilon derzeit ist: „Die Herzzellen verloren mit der Zeit immer mehr ihre Fähigkeit, Pumpbewegungen auszuführen. Das Herz wurde größer, aber es leistete immer weniger.“