„Eine Musik für diese Zeit“

Das Bielefelder Festival „Frakzionen“ hat sich als Hort der zeitgenössischen Musik in der Zionskirche etabliert

Bielefeld

Seit 2017 bildet das Festival „Frakzionen“ das breite Spektrum der zeitgenössischen Musik an einem verlängerten Wochenende ab. Im vergangenen Jahr coronabedingt ausgefallen, zeichnete sich in diesem Jahr bei der fünften Auflage klar ab, dass die Neue Musik in der Zionskirche eine feste Heimat gefunden hat. Eine Heimat, die für Ausführende und Publikum gleichermaßen attraktiv ist. Und zwar aus mannigfachen Gründen.

Von Uta Jostwerner