Eine neue Wache für die Retter

Bielefeld-Sennestadt

Etwa achtmal am Tag reißt der Alarmpieper die Besatzung der Rettungswagen in Bielefeld aus der Ruhephase. Innerhalb von Sekunden sind sie dann unterwegs, um Hilfe zu leisten. Im Raum Sennestadt sind die Retter jetzt nicht nur noch schneller am Einsatzort, sondern haben auch einen modernen Arbeitsplatz, wenn sie nicht gerade mit dem Rettungswagen unterwegs sind. Die neue Rettungswache der Bielefelder Feuerwehr an der Altmühlstraße ist fertig.

Von Hendrik Uffmann