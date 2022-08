Eine Ode an die starken Frauen

Delbrück

Hinter jedem erfolgreichen Mann steht eine starke Frau, sagt man. Hinter Hubertus Meyer-Burckhardt stehen sogar mindestens zwei: seine Mutter und zuvorderst seine Großmutter. Was lag also für den Moderatoren (NDR-Talkshow), Journalisten und TV-Produzenten näher, als „starken Frauen“ eine Liebeserklärung zu machen. Und diese war bei seinem Gastspiel in der Stadthalle Delbrück alles andere als erotisch, höchstens intim zwischen ihm und seinem zumeist weiblichen Publikum, aber in jedem Fall maximal unterhaltsam auch für die männliche Minderheit.

Von Per Lütje