Gastronomie und Handel wollen zusammen mit Politik und Verwaltung in Brakel in Pandemie-Zeiten ein Zeichen setzen für Zusammenhalt, Solidarität und Gemeinschaft. Sichtbares Zeichen dafür ist der Gastronomie-Gutschein.

Gastronomie, Handel, Verwaltung und Politik ziehen in Brakel mit dem Gastronomie-Gutschein an einem Strang (vorn von links): Gastronom Peter Kunkel, Bernhard Fischer, Hermann Temme und Uwe Oeynhausen.

Von Montag an wird dieser – es sind 1000 gedruckt worden im Wert von je 10 Euro – in Geschäften des Werberings an Kunden verschenkt.