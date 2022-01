Eine Prinzessin kommt selten allein

Hat man zwei Töchter, hat man sowieso schon zwei Prinzessinnen. Wenn dann aber beide auch noch die Prinzessinnen im Kinderkarneval werden, weiß man, an wen man geraten ist. An Maik und Sylvia Hölter. Beide sind karnevalsverrückt und haben ihre Töchter schon als Baby verkleidet zum Karnevalsumzug mitgenommen.

Antonia (11) ist die aktuelle Prinzessin mit Finn Patrzek an ihrer Seite. Schwester Anna war acht Jahre alt, als sie mit Simon Hoffmann in der Session 2015/16 das Kinderprinzenpaar bildete. „Ein bisschen habe ich von Anna abgeguckt. Es macht Spaß, ein schönes Kleid zu tragen und im Mittelpunkt zu stehen“, sagt Antonia. Erste Gelegenheit hat sie in der zweiten Osterferienwoche, wenn im Paderborn Karneval nachgefeiert wird. „Dann machen wir noch Werbung für unsere Kinderparty am 22. Mai“, lacht Sylvia Hölter. Schön sei doch, dass das Eisbären-Kostüm zu dieser Jahreszeit im Schrank bleiben könnte und mehr Kostüme wie beim Karneval der Kulturen zu sehen sein werden.