Eine Ruhestätte mit bewegter Geschichte

Warburger Denkmalschutzverein kürt das Denkmal des Monats Oktober: Jüdischer Friedhof am Emil-Herz-Platz

Warburg

Der Warburger Verein für Geschichte und Denkmalschutz hat den jüdischen Friedhof am Emil-Herz-Platz zum Denkmal des Monats Oktober erkoren. Er war am 3. Mai 1985 in der Liste der Baudenkmäler der Stadt Warburg eingetragen worden.