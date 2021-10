Eine Schultüte für die neue Chefin

Zu einem Antrittsbesuch trafen sich nun in der Grundschulaula Bürgermeister Burkhard Deppe, Schulausschussvorsitzender Matthias Göke und Dezernent Uwe Damer mit der neuen Schulleiterin. Sowohl das Lehrerkollegium als auch die Schülerinnen und Schüler hatten hierzu ein kleines Rahmenprogramm auf die Beine gestellt.

So begrüßten die Lehrerinnen und Lehrer Marion Oeynhausen mit einer großen Schultüte, in die viel Nützliches für den Schulalltag beinhaltete.

Bürgermeister Deppe betonte bei seinen Begrüßungsworten, dass er sich sehr darüber freue, dass die bisherige Nummer zwei zur Nummer eins geworden sei. So war Marion Oeynhausen bis zur Pensionierung von Rektorin Roswitha Roß bereits mehrere Jahre Konrektorin.

Marion Oeynhausen leite nun seit Sommer mit der Schule unter der Iburg eine der größten Grundschulen im Kreis Höxter. Denn neben dem Hauptstandort in Bad Driburg ist sie auch für den Nebenstandort in Pömbsen zuständig. Zu ihrem Team gehören fast 50 Lehrerinnen und Lehrer, die mehr als 500 Schülerinnen und Schüler unterrichten.

Bürgermeister Deppe rief in Erinnerung, welche Aufgaben Marion Oeynhausen bereits in der Zeit, als sie noch in der zweiten Reihe tätig war, geleistet habe. So habe sie maßgeblich dazu beigetragen, dass der damalige Zusammenführungsprozess der ehemaligen Gemeinschaftsgrundschule und der katholischen Grundschule zur Schule unter der Iburg erfolgreich umgesetzt wurde. Engagiert habe sie sich dafür eingesetzt, dass aus zwei Lehrerkollegien eins wurde und stets auch mit den am Nebenstandort Pömbsen Tätigen ein „Wir-Gefühl“ entstanden sei.

Schulausschussvorsitzender Matthias Göke freut sich bereits darauf, dass sich Marion Oeynhausen im nächsten Schulausschuss vorstellen werde und dort über ihre Vorstellungen, wie eine moderne Schule heutzutage ausgerichtet sein sollte, berichten werde.

Dezernent Uwe Damer verwies darauf, dass nach der erfolgreichen Zusammenführung der beiden Grundschulen bereits die nächste große Herausforderung auf alle zukäme. Bereits jetzt nehmen rund 180 Schülerinnen und Schüler an der offenen Ganztagsgrundschule und etwa 90 Kinder an der Übermittagsbetreuung teil. Der Gesetzgeber habe einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz ab dem Schuljahr 2026/27 auf den Weg gebracht. Damit die Schule hierzu fit für die anstehende Zukunft werde, müssten Schulträger, Schule und OGS-Träger eng zusammen arbeiten.