Für die kurzfristig abgesagte Vorstellung am 8. Juli konnte ein Nachholtermin gefunden werden. Laut Mitteilung der Kulturgemeinschaft kann das Theaterensemble die Tournee fortsetzen und gastiert jetzt am Samstag, 17. Juli, in der Stadthalle Beverungen. Vorstellungsbeginn ist um 20 Uhr. Bereits erworbene Tickets behalten ihre Gültigkeit für den Nachholtermin.

In dem Komödien-Juwel dreht Autor Florian Zeller kräftig an der Chaos-Schraube: Jazz-Liebhaber Michel, gespielt von Timothy Peach, der seit seiner Jugendzeit für das Album „Me, Myself And I“ seines Idols Niel Youart schwärmt, hat diese rare LP zufällig auf einem Flohmarkt gefunden. Überglücklich eilt er nach Hause, um sie sofort zu hören. Doch die ganze Welt scheint sich gegen ihn verschworen zu haben. Niemand gönnt ihm auch nur eine einzige Minute – geschweige denn eine Stunde – Ruhe: Weder seine Frau, noch deren beste Freundin (gleichzeitig seine Geliebte); und auch sein Sohn, sein Nachbar und ein sich als Pole ausgebender portugiesischer Klempner hindern ihn am Hörgenuss.

Katastrophe folgt auf Katastrophe, eine schlimmer als die andere. Eheliche, uneheliche, freundschaftliche, väterliche und nachbarlichen Beziehungen gehen zu Bruch, und dank des Klempnerpfuschs wird auch noch die Wohnung geflutet. Nach Lügen, Ablenkungsmanövern und Manipulationen könnte Michel am Ende eigentlich seine heiß geliebte Platte hören – wenn, ja wenn…

Zutritt in die Stadthalle haben maximal 250 Besucher mit Negativtest oder Nachweis über Immunisierung (GGG-Prinzip) und mit medizinischer Gesichtsmaske (OP- oder FFP2-Maske). Die Sitzordnung erfolgt im Schachbrettmuster versetzt mit je einem freien Sitz rechts und links, wobei Angehörige aus zwei Haushalten direkt neben einander sitzen dürfen. Um weiterhin größtmögliche Sicherheit zu gewähren, wird nur jede zweite Reihe bestuhlt. Die Kulturgemeinschaft hat ein genehmigtes Hygienekonzept erarbeitet, das allen Anwesenden ein höchstmögliches Maß an Sicherheit und Schutz bietet.

Die Abendkasse öffnet um 19 Uhr. Um Warteschlangen im Eingangsbereich zu vermeiden, wird um frühzeitiges Erscheinen zur Aufführung gebeten. Die in der Stadthalle geltenden Hygieneregeln während der Corona-Pandemie sind auf der Internetseite der Kulturgemeinschaft (www.kulturgemeinschaft-beverungen.de) veröffentlicht.

Personalisierte Tickets für die Komödie „Eine Stunde Ruhe“ sind im Kulturbüro im Service-Center Beverungen, Weserstraße 16, Telefonnummer 05273/392223, weiterhin erhältlich.