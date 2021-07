Robert Lohrer steht in seiner mobilen Feldküche, in der er Einfachgerichte für bis zu 500 Personen zubereiten kann.

Am Sonntag, 18. Juli, hat Robert Lohrer Erbsensuppe für die Menschen in den Hochwassergebieten gekocht. Ganz früh am Sonntagmorgen ist der 55-jährige Espelkamper in Richtung Euskirchen aufgebrochen, im Gepäck Zutaten für 300 bis 350 Portionen Eintopf.