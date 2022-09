Voces8 in der Paderborner Marktkirche: eine überragende Darbietung

Erst vor wenigen Tagen erlebten Anhänger der a-cappella-Chormusik mit Seicento vocale in der Kaiserpfalz ein besonderes Highlight der Chormusik. Als weiteren Höhepunkt konnte das Paderborner Festival „Internationale Musiktage am Dom“ mit dem weltweit gefragten Voces8-Vokalensemble aufwarten.

Das britische Vokalensemble Voces8 wird nach dem Auftritt in der Marktkirche mit viel Beifall bedacht.

In vielen Publikationen werden die derzeit drei Sängerinnen und fünf Sänger gern als der „Rolls Royce“ der britischen Chormusik tituliert. In der am Sonntag voll besetzten Marktkirche traten die Vokalvirtuosen erfreulich unprätentiös auf und boten eine musikalisch überragende Darbietung.