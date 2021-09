Eine Verpuffung könnte die Ursache sein

Lübbecke

Die Polizei ist bei ihren Ermittlungen nach dem Brand eines Wohnhauses am Samstagabend nahe des Heuwegs vorangekommen. Mittlerweile konnte ein Brandermittler mit einem Sachverständigen einen Blick in das Erdgeschoss des völlig ausgebrannten und unbewohnbaren Gebäudes an der Straße „Auf dem Nettelacker“ werfen.