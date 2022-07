Großer Andrang beim Tag des offenen Gartentores am Mühlenhof in Exter

Vlotho-Exter

Die ersten Gäste haben am Sonntag bereits mehrere Stunden vor der eigentlichen Öffnungszeit an die Gartenpforte geklopft. Nicht zuletzt dank des Bilderbuch-Sommerwetters war der Andrang im Mühlenhof in Exter groß. Dort hatten die Nachbarinnen Dr. Christa Huchzermeyer und Silke Linke zum Tag des offenen Gartentores in ihre Gärten geladen.

Von Joachim Burek