Eine Wiese für die Hunde

MEHR ZUM THEMA Stadt Schloß Holte-Stukenbrock sucht auf Antrag einer Bürgerin ein Gelände für eine Hundewiese Auslauf ohne Leine

Die Nachbarstadt Verl hatte 2018 eine Wiese zur Verfügung gestellt, 1400 Quadratmeter groß und mit einem 140 Meter langen Zaun eingegrenzt, begrünt wird der Zaun mit rund 100 Sträuchern.

Johannes Knoke (CDU) fragte im Rat am Dienstag, ob eine Hundewiese zum Beispiel an den Kipshagener Teichen oder an der Blumenwiese in Nähe der Tennisanlage GW Schloß Holte möglich sei. Bürgermeister Hubert Erichlandwehr sagte, im nächsten Ordnungsausschuss werden zwei bis drei Flächen vorgestellt, auf denen eine Hundewiese denkbar sei.