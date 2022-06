„Eine Zeit prägender Projekte“

19 Jahre lang ist der Frotheimer Detlef Beckschewe Vorsitzen-der des CDU-Stadtverbandes gewesen. Auch wenn er diesen Posten an seinen Nachfolger Florian Hemann abgegeben hat, kann sich Beckschewe, der weiterhin CDU-Fraktionsvorsitzender im Minden-Lübbecker Kreistag ist, über Langeweile nicht beklagen. „Ich habe selten so intensiv Kommunalpolitik gemacht wie in den vergangenen Wochen“, sagt der 60-Jährige. „Das ist fast schon ein Full-Time-Job.“

Das sei vor 19 Jahren noch anders gewesen, als ihn seine Parteifreunde zum Nachfolger von Michael Jensen in das Amt des Stadtverbandsvorsitzenden wählten. „Es ist schon enorm, was alles passiert ist in den vielen Jahren, das man aus den Augen verloren hat.“ Einschneidend sei in dieser Zeit vor allem der städtebauliche Fortschritt Espelkamps gewesen.