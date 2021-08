Einem Lebensgefühl auf der Spur

Tracy Rumpel veranstaltet am Wochenende in Lichtenau zum zweiten Mal das Ananda-Happiness-Yogafestival

Lichtenau

„Yoga ist so viel mehr als Sport – es ist ein Lebensgefühl.“ Das ist die Überzeugung von Tracy Rumpel, die im Januar 2020 mit ihrem Yoga- und Gesundheitszentrum „Ananda“ von Paderborn nach Lichtenau umgezogen ist. Was es weit über die reinen Körperübungen hinaus in der großen, bunten Welt des Yoga und des bewussten Lebens noch so alles zu entdecken gibt, zeigt sie am kommenden Wochenende. Dann findet am Samstag und Sonntag, 4. und 5. September, im und rund um das „Ananda“-Zentrum zum zweiten Mal das große Happi­ness-Yogafestival statt.

Von Hanne Hagelgans