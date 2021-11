„Einfach zum Hörer greifen“

Sieben potenzielle Gründer nehmen am Forum in Schlangen teil – Experten bieten Hilfen an

Bürgermeister Marcus Püster eröffnete das Gründungsforum und zeigte sich erfreut über das rege Interesse am Thema Selbstständigkeit. Ordnungsamtsleiterin Claudia Weichert ermunterte die potenziellen Gründer, sich vertrauensvoll an die Verwaltung zu wenden: „Uns liegt in Schlangen am Herzen, immer etwas mehr zu bieten.“ Mitarbeiterin Esther Alberti bestätigte: „Wenn bei Ihnen der Schuh drückt, bitte einfach anrufen!“