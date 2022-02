Einig auftreten und eng zusammenstehen

Glockenläuten, Mahnwachen, Gebetsstunden: Auch im Kreis Höxter reagieren die Menschen auf den grausamen Krieg in der Ukraine. Eine große Kundgebung plant die Initiative „Pulse of Europe“ in Brakel. Die Initiative ruft zur Mahnwache an diesem Sonntag, 27. Februar, von 14 bis 15 Uhr auf dem Marktplatz auf.

Solidaritätsaktionen für Menschen in der Ukraine: „Pulse of Europe“ ruft zur kreisweiten Kundgebung in Brakel auf

Die Bürgerinitiative „Pulse of Europe“ mit Sprecher Rainer Pauli (Zweiter von links) ruft zur kreisweiten Kundgebung an diesem Sonntag auf. Ihr Appell: „Lasst uns hier im Kreis Höxter die Solidarität mit der Ukraine zeigen.“

Rainer Pauli, Sprecher der Bürgerinitiative bittet die Bürger im Kreis, aktiv Solidarität gegenüber der Ukraine zu zeigen. „Am Donnerstag sind wir aufgewacht und die Welt hat sich über Nacht verändert. Es ist eingetreten, was wir nicht für möglich gehalten haben. Es ist Krieg in Europa. Jegliche Bemühungen und Anstrengungen einer Deeskalation von Politikern sind gescheitert.“ Russland habe die Ukraine angegriffen, um die dortige junge Demokratie abzuschaffen, so die Initiative. Es sei ein klarer Völkerrechtsbruch, der nicht hinnehmbar sei. „Wladimir Putin hat einen Angriffskrieg auf die Ukraine gestartet und bombardiert unschuldige Menschen“, erklärte Pauli.

Die kreisweit seit Jahren für Europa aktive Bürgerbewegung „Pulse of Europe“ hat immer wieder betont, dass Frieden und Demokratie kein Naturgesetz seien und Demokratien sich gegen Autokratien und Despoten wie Wladimir Putin verteidigen müssten. Die Zivilgesellschaften der europäischen Demokratien seien verantwortlich für ihre Zukunft. Der tägliche Einsatz für den Frieden und Demokratie sei nicht nur allgemein notwendig, sondern sei auch einer der Grundpfeiler der Bürgerbewegung „Pulse of Europe“. „Wir alle müssen den Angriff Putins auch als Angriffe auf die Demokratie in Europa und auf die Freiheit aller Menschen in Europa werten. Somit ist es auch ein Angriff auf Europas Bürgerinnen und Bürger“, sagte Pauli. Die Bewegung betont, dass seit Donnerstag mehr Zusammenhalt und mehr Solidarität in Europa notwendig ist. „Pulse of Europa“ will mit der Mahnwache in Brakel Menschen im Kreis Höxter auffordern, einig aufzutreten und eng zusammenzustehen. „Wir können nicht viel tun aber lasst uns hier im Kreis Höxter die Solidarität mit der Ukraine zeigen und einstehen für Frieden, Freiheit und Demokratie! Unsere Herzen und unser ‚Pulse of Europe‘ schlagen mit der Ukraine. Eine souveräne und demokratische Nation, die nun durch Gewalt und russische Aggression zerstört werden soll. Dies ist nicht hinnehmbar“, appelliert Pauli an die Menschen im Kreis Höxter.

Die Bürgerinitiative „Pulse of Europe“ ruft alle Europäerinnen und Europäer, Demokratinnen und Demokraten auf, an der Mahnwache auf dem Marktplatz Brakel teilzunehmen und die Solidarität mit der Ukraine zu zeigen.

Glocken läuten

Zeichen der Solidarität setzt auch der Pastorale Raum Brakeler Land: In allen Kirchen läuten an diesem Sonntag um 18 Uhr die Glocken.