„Einigermaßen absurde Planung“

Vlotho

Der zweite Kandidaten-Check der Bürgerinitiative Widuland zur ICE-Strecke Hannover – Bielefeld hat für keine Überraschungen gesorgt. Robin Wagener von den Grünen und SPD-Bundestagsabgeordneter Stefan Schwartze stimmten in ihren Statements weitgehend überein. Vor allem an ihrer Kritik am Verkehrs-Ministerium von Andreas Scheuer und am so genannten Maßnahmengesetzbeschleunigungsgesetz. „Uns vereint, dass wir das, was geplant ist, für einigermaßen absurd halten“, sagte Wagener. Beide sind Mitglieder der Bürgerinitiative. „Für mich ist der konstruktive Ansatz von Widuland wichtig“, sagte Wagner.

Von Jürgen Gebhard