Einkaufen am vierten Adventswochenende

Die weihnachtliche Stimmung mit dem Konzerttaxi der Goodbeats gibt es zum vierten Adventssamstag in Delbrück noch einmal. Dann sind wieder weihnachtliche Klänge in der Innenstadt zu hören. Außerdem spielen sie bekannte Wohnfühlhits.

Die Goodbeats sind am Samstag in Delbrück wieder mit ihrem Konzerttaxi in der Innenstadt unterwegs.

Um das Einkaufen in der Innenstadt beziehungsweise den Besuch in der Gastronomie in Delbrück zu erleichtern, gibt es zum vierten Adventswochenende Bändchen im Einzelhandel. Dort gilt zur Zeit 2G – jedenfalls in den Läden, deren Sortiment nicht wie in Supermärkten, Apotheken oder Drogerien zum täglichen Bedarf zählen.

Dazu Britta Kuboth, Geschäftsführerin der Delbrücker Marketingemeinschaft (Demag): „Im ersten Geschäft wird einmal mit App oder Impfbuch und Ausweis nachgewiesen, dass ein Impfnachweis oder eine Genesung vorliegt, und schon wird das Bändchen ausgehändigt. Damit kann man dann unbeschwert einkaufen oder im Lokal der Wahl essen gehen. Ganz einfach und unkompliziert. Das Bändchen ist gültig bis Ende Januar.“

Demag-Vorsitzender Johannes Dunschen: „Trotz der anderen Umstände freuen wir uns auf ein paar gemütliche Stunden am vierten Advent in der Delbrücker Innenstadt und wünschen viel Spaß bei den Weihnachtseinkäufen am Samstag bis 18 Uhr in Delbrück.“

Adventshütten, verteilt an mehreren Standorten, versüßen den Weihnachtseinkauf mit Glühwein, Crêpes, Waffeln, Suppe, Kakao und Waffeln am Stiel. Geöffnet sind die Hütten freitags von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr und samstags von 12 bis 18 Uhr – alles unter dem Aspekt des Hygiene- und Infektionsschutzgesetzes.

Mit ihrem Konzerttaxi machen die Goodbeats an folgenden Stellen halt: 15 bis 15.30 Uhr Goofie‘s Grunewald/Euronics Kersting; 16 bis 16.30 Uhr Cult men/Mythos; 17 bis 17.30 Uhr Alter Markt/Modehaus Isenberg; 18 bis 18.30 Uhr Platz bei Dunschen/Der Buchladen/Meintrup.

Bis zum Mittwoch, 22. Dezember, gibt es dann auch noch die beliebten Glückstaler in fast allen Geschäften, mit der Chance unter anderem auf einen Hauptgewinn von 1000 Euro in Form von Einkaufs- und Verzehrgutscheinen.