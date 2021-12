Einkaufen in entspannter Atmosphäre

Delbrück

Der Start in das Adventsshopping verlief in der vergangenen Woche rund um den 1. Advent noch etwas verhalten. Wer aber im Laufe dieser Woche mal genauer hinschaute, erkannte sofort: In den Geschäften in Delbrück ist „was los“, die Lust am Einkauf, speziell am Weihnachtseinkauf, ist jetzt vor dem 2. Advent unübersehbar.

Bearbeitet von Jürgen Spies