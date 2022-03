Einladung zum Frühjahrsputz

Vlotho

Mit großem ehrenamtlichen Einsatz wollen der Heimatverein, der Arbeitskreis Hafen und die Ortsvorsteher der Ortsteile in Kooperation mit den Helfern aus den Dorfentwicklungs-Arbeitskreisen die Weserstadt wieder frühlingsfit machen. Daher startet am Samstag, 12. März, eine große Müllsammelaktion. Gemeinsam mit den Sprechern der verschiedenen beteiligten Gruppen warb am Dienstagvormittag Vlothos Umweltbeauftragte Greta Heineking für eine rege Teilnahme an der Aktion am 12. März und stellte die Modalitäten vor. „Wir laden alle Vlothoer ein, das Umweltbewusstsein zu fördern und an diesem Tag den wilden Müll in der Stadt zu entfernen“, sagte sie.

Von Joachim Burek