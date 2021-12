„Einmal Beton to go, bitte!“

Garten- und Landschaftsbau Kösters bietet in Delbrück eine Selbstbedienungs-Frischbetonanlage an

Delbrück

Einen „Coffee to go“ kennt wohl jeder und heißt nichts anders als ein „Kaffee zum Mitnehmen“, der dann unterwegs getrunken wird. Für die „to go“-Variante von Kösters Garten- und Landschaftsbau in Delbrück braucht es da schon ein deutlich größeres Gefäß. Das Unternehmen bietet neuerdings Frischbeton zum Mitnehmen an.

Von Per Lütje