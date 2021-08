Einmal im Jahr steht das ganze Dorf Kopf

Hövelhof-Espeln

Krieg, Maul- und Klauenseuche und jetzt Corona: Das Erntedankfest in Espeln musste schon einige Male ausfallen – so auch im vergangenen Jahr, ausgerechnet zum 100-jährigen Jubiläum. Das wird in diesem Jahr nachgeholt, wenn auch in verkleinerter Form.

Von Meike Oblau