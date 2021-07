Einmal waschen und föhnen, bitte!

Dreckige Pfötchen vom Spaziergang? Matschbrocken am Bauch? Dann ab in die Hundewaschanlage! Einmal waschen, pflegen, föhnen und schon kann der Vierbeiner wieder sauber mit ins Auto steigen.

Schausteller Robert Heitmann eröffnet Hundewaschanlage in Hiddenhausen

Die erste Hundewaschanlage in Hiddenhausen hat Schausteller Robert Heitmann gerade in Betrieb genommen. Einer der ersten Probanden ist Tünnes – Heitmanns Bordeaux Dogge. Inzwischen ist das kräftige Tier ein echter Reinigungs-Spezialist. Er steigt direkt auf die rutschfeste Rampe und klettert in die Waschbox. Anna-Lena Quandt, Heitmanns baldige Schwiegertochter, wählt das passende Programm. Unter der „Eins“ kann man schnell die Füße reinigen. Tünnes bekommt heute aber die volle Dusche von „Eins“ bis „Sieben“: Wasser, Shampoo, Pflege, Feuchtigkeitskur, Glanzfinish und zwei Stufen Trocknen.