Einmal zahlen, beide Angebote nutzen

Nach den Herbstferien arbeiten beide Vereine eng zusammen und schaffen so ein attraktiveres und vielfältigeres Angebot an Sportkursen für ihre Mitglieder, egal, ob diese bei der Turngemeinschaft oder beim Schwarz-Weiß Sende angemeldet sind.

Helga Oekenpöhler, Abteilungsleiterin Breitensport des SW Sende, freut sich auf die Kooperation. „Rope Skipping und Tanzen – das können unsere Mitglieder dann auch bei der Turngemeinschaft ausprobieren“, sagt sie. „Und auch das beliebte Eltern-Kind-Turnen für Kinder ab eineinhalb Jahren“, sagt Heide Oesterwinter-Suckow, Vorsitzende der TG Sende. Aerobic, Fitnesstraining, Pilates und natürlich Fußball, Laufen und Ringen stehen dann auch TG-Mitgliedern zur Verfügung.

„Eine Win-Win-Situation“, sagt Ingo Klotmann, stellvertretender Vorsitzender des SWS. Seit Anfang 2022 sei man in Gesprächen über die Kooperation gewesen. „Damit stellen wir beide Vereine gut für die Zukunft auf.“ Denn sowohl die TG als auch der SWS kämpfen mit einem bekannten Problem: Es fehlt an Übungsleitern und -leiterinnen. „Zusammen haben wir nun 30 qualifizierte Übungsleiter, die sich bereits untereinander ausgetauscht haben und gespannt auf die nächsten Wochen blicken“, sagt Klotmann. Also ist das Problem gelöst? „Noch nicht“, sagt Helga Oekenpöhler, aber durch die Kooperation bieten sich neue Möglichkeiten, Kurse zu besetzen anstatt sie bei Krankheit ausfallen zu lassen. Außerdem wolle man bis Jahresende warten, wie die Mitglieder die neuen Möglichkeiten annehmen und nutzen und wie die Verteilung auf die Kursangebote klappe. „Danach schauen wir, wo es Optimierungsbedarf gibt und sehen weiter.“

Klar sei eines: „Wer sich fit halten und Sport treiben möchte, bekommt durch die Kooperation eine Möglichkeit, die jedes Fitnessstudio-Angebot schlägt“, sagt Ingo Klotmann. „Auch im Hinblick auf den Preis“, ergänzt Heide Oesterwinter-Suckow.