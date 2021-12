„Einsatz gegen Hass und Lieblosigkeit“

„Aus dem Kalender treten Freudentage! Die Kirchenengel schwenken den Popo.“ Die „Weihnachtsballade“ von Christoph Meckel (1935-2020) stellte Superintendent Volker Neuhoff, Evangelischer Kirchenkreis Paderborn, in den Mittelpunkt seiner Weihnachtspredigt im Gottesdienst am 1. Weihnachtstag, in der Abdinghofkirche in Paderborn.

In dieser „Real-Ballade“ treffe Weihnachten auf das pralle, volle Leben, es werde kein „Fest der hochglänzenden Grußkartenidylle“ geschildert, machte Superintendent Neuhoff deutlich. „Es steht im Kalender. Also ist Weihnachten.“ Und zwar für alle, auch für uns, die „wir nicht nur wohlanständig in Kirchenbänken sitzen, sondern unter der Woche das Wimmelbild bunten Treibens sowie dunkler Machenschaften erleben und sogar beteiligt sind, wenn die Welt wie ein Jahrmarkt der Eitelkeiten wirkt“.

Weihnachten treffe auf eine Gesellschaft, die auseinander drifte, in welcher der „Haut-den-Lukas“ Hochkonjunktur erlebe und Marktschreier ihre Parolen brüllten, während das Volk, auch das Christenvolk, zuhöre und schweige. Eine Gesellschaft, die beim Thema Überhitzung der Erde die Hände in den Schoß lege und sich mit Grenzzäunen abschotte: „Zutritt 1G – für Eingeborene“, kritisierte Neuhoff.

Zurzeit verblasse die Erinnerung an „Freudentage!“, sagte der Superintendent: „Weil so viel andere Erfahrungen da waren. Müdigkeit auch. Wut. Aggression. Da hat sich vieles in den Vordergrund geschoben, das Leben bestimmt.“ Auf dieses volle Leben treffe Weihnachten. „Gott kommt, man mag es nicht für möglich halten, zu uns – wer wir auch sind, wie wir auch sind. Und das Ereignis, dass Gott kommt, ist von dem Vielen um uns herum nicht beeinträchtigt: Die Weihnacht findet statt. Gott holt uns mittenrein in dieses Geschehen: Wir kommen an Weihnachten vor.“ Der Grund dafür sei die Liebe Gottes zu den Menschen, betonte Neuhoff. Mit den Worten aus dem 1. Johannesbrief „Seht doch, wie groß die Liebe ist, die Gott uns geschenkt hat“ beschrieb der Superintendent die Liebe von Gott, dem Ursprung aller Liebe, zu Weihnachten als ein „riesiges Geschenk“. Dieses Geschenk mache die Menschen zu Kindern, die staunen und sich freuen könnten.

Die Botschaft von der Liebe Gottes werde beim Einsatz für Flüchtlinge oder bei den Tafeln sichtbar. Neuhoff forderte die Christenmenschen auf, das wunderbare Geschenk der Liebe in die Welt hinein zu tragen: „Redet von dieser Liebe, wenn Erwachsene Hass predigen. Tragt Gottes Liebe unaufhörlich dorthin, wo anderen vorenthalten wird, geliebt zu sein. Erinnert an die Liebe, wo Menschen sie vergessen. Bleibt nicht stumm, wenn anderen übel mitgespielt wird.“ Das werde Missverständnisse und Ablehnung provozieren bei denen, die sich in Lieblosigkeit ertappt fühlten und bei denen, die das Hochhalten christlicher Werte einforderten, an die sie sich selbst im Alltag dann aber nicht gebunden fühlten. „Es wird jedoch auch weiterhin Menschen geben, denen es gut tut und die dafür dankbar sind, dass ihnen liebevoll begegnet wird und sie noch andere Kräfte als die des Auseinanderdriftens erleben“, betonte Neuhoff.