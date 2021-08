Einsatz mit Leder-Löscheimern und Holzschuhen

Mit acht mutigen Männern und zwölf ledernen Löscheimern fing alles an: Vor 125 Jahren gründete sich die Freiwillige Feuerwehr Schweicheln-Bermbeck. Doch die große Jubiläumsfeier muss in diesem Jahr coronabedingt ausfallen.

Löschgruppenführer Torge Brüning bedauert: „Wenn bei den Feierlichkeiten etwas passieren würde, könnten wir uns das nicht verzeihen. Also wird im nächsten Jahr 125+1 gefeiert – und dann in unserem neuen Gerätehaus an der Schweichelner Straße.“