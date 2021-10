Einsatz während der Pandemie gewürdigt

Zur Stadtfest-Tradition gehört auch die Verleihung des Bad Lippspringer Ehrenamtspreises. In diesem Jahr sind es gleich sechs Preisträger, die sich allesamt in der Corona-Pandemie engagiert und verdient gemacht haben.

In diesem Jahr gleich sechs Preisträger in Bad Lippspringe

Ausgezeichnet wurden: Dr. Erik Ernst, Dr. Armin Kuhlencord und Dr. Vanda Amedick, die mit ihrem Fachwissen die seit November 2020 regelmäßig tagende „Corona-Konferenz“ der Stadt maßgeblich begleitet haben.

Ernst hatte den Spenden-Spaziergang am Freitag im Arminiuspark zu einer weiteren Impfaktion genutzt. Das Angebot nahmen 50 Personen wahr.

Weitere Ehrenamtspreisträger sind der Hygiene-Experte Ralf Schulte, das Fahrdienst-Team zum Impfzentrum in Salzkotten, vertreten durch An­dreas Lücke, sowie Bernd Gehle, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters.

Gehle, so Lange, habe sich mit viel Herzblut für die Umsetzung der in der Corona-Konferenz beschlossen Maßnahmen eingesetzt – und das auch in vielen Stunden seiner Freizeit.