Einsätze bringen junge Leute weiter

Kreis Höxter

Der Bundesfreiwilligendienst in der Landschaftsstation ist erfahrungsgemäß insbesondere für die jungen Menschen attraktiv, die nach ihrem Schulabschluss erst mal etwas Praktisches machen wollen. Zumeist wollen sie sich dabei beruflich orientieren, bevor sie beispielsweise an Hochschulen wieder ihren Lernrhythmus aufnehmen. Ab Mitte 2022 bietet die Landschaftsstation im Kreis Höxter wieder freie Stellen an und empfiehlt angehenden Abiturienten, die ruhigere Weihnachtszeit für Überlegungen zu nutzen, wie die nächsten Schritte nach dem Abitur aussehen können, bevor sie dann in der Prüfungsphase wieder stark gefordert sind.