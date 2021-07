Einsatzkräfte finden leblose Person vor

Minden

Eine Rauchentwicklung aus dem Dach eines Einfamilienhauses an der Marienstraße in Minden hat am Donnerstagmittag einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Einsatzkräfte entdeckten in dem Haus eine leblose männliche Person. Ein Arzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.